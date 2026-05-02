МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россия после окончания СВО сделает всё, чтобы злодеяние в Доме профсоюзов в Одессе заняло особое место в череде обвинений против Киева, заявила РИА Новости председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Сторонники госпереворота и украинские националисты 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
«После неизбежной победы над нацизмом на Украине, после завершения СВО, мы сделаем все, чтобы это чудовищное злодеяние заняло особое место в большой череде обвинений на процессе против бандеровского режима», — сказала Матвиенко.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана», недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными фанатами «ультрас» из Харькова и Одессы, а также активистами «евромайдана» — с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле — большая драка закончилась разрушением участниками «евромайдана» палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» и 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов. Среди погибших — семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.