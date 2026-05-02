Пленный солдат ВСУ рассказал о попытке убить раненного российского военного

Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Даниил Жарков рассказал о попытке убить раненого российского бойца по приказу своего командования, сообщает ТАСС.
Как следует из публикации, инцидент произошёл в конце декабря 2025 года в Донецкой Народной Республике, когда украинская группа пряталась в здании во время отступления.
Пленный солдат пояснил, что к ним попал раненый российский военнослужащий, которого руководство приказало ликвидировать «без лишнего шума».
По его словам, он ударил мужчину ножом в область шеи и доложил о выполнении задачи, однако позже выяснилось, что раненный выжил.
«Я на нервах взял нож и ударил его в сторону шеи. Я думал, что убил, если честно», — признался Даниил Жарков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что преступления против военнопленных не имеют срока давности и потребуют ответственности.