В небе над Свердловской областью заметили странный огненный шар

В ночь на 1 мая жители Свердловской области наблюдали в небе необычный светящийся объект шарообразной формы.
Об этом сообщает портал E1.ru.
Очевидцы зафиксировали пролёт неопознанного яркого тела с помощью обычного автомобильного видеорегистратора.
Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил, что данное явление может оказаться крупным метеором. По словам специалиста, не исключено, что космический объект не сгорел полностью и потенциально достиг поверхности Земли.
Инженер также добавил, что существует ещё одна вероятная причина возникновения яркой вспышки. Он допустил, что граждане могли стать свидетелями сгорания в атмосфере отработавшего свой срок космического аппарата.
17 марта жители американских штатов Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк услышали и ощутили мощный взрыв, предположительно вызванный падением метеорита.