Politico: США намерены не сотрудничать с Европой, а наказывать ее

29 апреля Politico сообщила со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов, что американские чиновники уже не могут вспомнить, когда в Белом доме последний раз поднималась тема переговоров по Украине, так как переговорщики США в основном сосредоточены на Иране. В тот же день американский лидер заявил, что США могут сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент, не уточнив, почему администрация может пойти на такой шаг. Заявление появилось после того, как канцлер ФРГ критически высказался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. 1 мая шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести из ФРГ 5 тыс. американских военных в течение 6−12 месяцев.