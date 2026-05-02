Politico: США намерены не сотрудничать с Европой, а наказывать ее

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Действия американской администрации в последние несколько дней подтверждают, что она намерена не сотрудничать, а осуждать и наказывать европейские страны на фоне смещения фокуса с украинского кризиса на войну против Ирана. Такую оценку привела газета Politico.
Как пишет издание, президент США Дональд Трамп «по большей части переключил внимание с продолжающегося конфликта на Украине» на военную операцию против Ирана. При этом недовольство американского лидера в отношении европейских стран — членов НАТО из-за отсутствия с их стороны поддержки в войне против исламской республики «подталкивает их скорее снижать зависимость от Вашингтона».
«Разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками начинают казаться непримиримыми», — подчеркивает газета. По оценке Politico, критика американского лидера в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца, планы сокращения в этой стране американского военного контингента, а также разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным 29 апреля свидетельствуют о том, что он «на данный момент больше заинтересован в осуждении и, возможно, даже наказании Европы, чем в сотрудничестве с ней».
По оценке газеты, «в любой другой момент каждое из этих событий привело бы к кризисным встречам в европейских столицах», но там «в основном считают, что небеса уже рухнули, а некоторые [европейские] лидеры стали адаптироваться» к нынешнему положению дел в отношениях с США.
29 апреля Politico сообщила со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов, что американские чиновники уже не могут вспомнить, когда в Белом доме последний раз поднималась тема переговоров по Украине, так как переговорщики США в основном сосредоточены на Иране. В тот же день американский лидер заявил, что США могут сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент, не уточнив, почему администрация может пойти на такой шаг. Заявление появилось после того, как канцлер ФРГ критически высказался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. 1 мая шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести из ФРГ 5 тыс. американских военных в течение 6−12 месяцев.