Операторов ВСУ, атаковавших Брянскую область БПЛА, объявили в розыск

Четырёх операторов украинских беспилотных летательных аппаратов, причастных к атакам на территорию Брянской области, официально объявили в международный розыск.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов судебные материалы.
Месяц назад суд в Москве уже выдал санкцию на заочный арест фигурантов уголовного дела.
В Следственном комитете России пояснили, что Андрей Цит, Сергей Зенич, Василий Логин и Богдан Цвигун заочно обвиняются в совершении террористических актов.
По версии следователей, во второй половине 2025 года злоумышленники с помощью беспилотников сбрасывали боеприпасы на населённые пункты Круглая Поляна, Гудовка и Круча.
Представители ведомства добавили, что в результате этих действий один человек погиб, а ещё трое мирных жителей получили ранения.
В настоящий момент расследование дел в отношении украинских боевиков полностью завершено.
