Матвиенко: Россия не даст забыть трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

Сторонники «антимайдана» после госпереворота на Украине разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними и националистами, поддержавшими «Евромайдан». Беспорядки переросли в штурм палаточного лагеря на Куликовом поле, завершившийся его разгромом и поджогом Дома профсоюзов, где укрывались противники захвативших власть в Киеве. По свидетельствам, из толпы велась стрельба по пытавшимся покинуть горящее здание. Согласно официальным данным, 48 человек погибли. Общее число раненых достигло 200.