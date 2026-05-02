Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснила, как нельзя носить георгиевскую ленточку в России

Неправильное ношение георгиевской ленточки или её размещение на автомобилях и ошейниках животных может повлечь за собой уголовную ответственность, сообщила ТАСС адвокат Наталья Малиновская.

Правовой статус георгиевской ленточки как символа воинской славы России официально закреплён Федеральным законом № 579-ФЗ.

«При использовании георгиевской ленты гражданам следует быть внимательными и правильно оценивать значение символа», — отметила Малиновская.

Юрист пояснила, что закрепление символа ниже уровня локтя, на ручках машин или ошейниках питомцев существенно повышает риск загрязнения и порчи ткани.

По её словам, подобные действия могут вызвать вопросы у правоохранительных органов и быть расценены как осквернение, за которое предусмотрено наказание по ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма).

Она подчеркнула, что закон в первую очередь направлен на недопущение умышленного и демонстративного уничтожения или повреждения символа.

Ранее переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски сообщила, что в Финляндии георгиевская лента воспринимается как радикальный символ.