Юрист объяснила, как нельзя носить георгиевскую ленточку в России

Неправильное ношение георгиевской ленточки или её размещение на автомобилях и ошейниках животных может повлечь за собой уголовную ответственность, сообщила ТАСС адвокат Наталья Малиновская.
Правовой статус георгиевской ленточки как символа воинской славы России официально закреплён Федеральным законом № 579-ФЗ.
«При использовании георгиевской ленты гражданам следует быть внимательными и правильно оценивать значение символа», — отметила Малиновская.
Юрист пояснила, что закрепление символа ниже уровня локтя, на ручках машин или ошейниках питомцев существенно повышает риск загрязнения и порчи ткани.
По её словам, подобные действия могут вызвать вопросы у правоохранительных органов и быть расценены как осквернение, за которое предусмотрено наказание по ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма).
Она подчеркнула, что закон в первую очередь направлен на недопущение умышленного и демонстративного уничтожения или повреждения символа.
Ранее переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски сообщила, что в Финляндии георгиевская лента воспринимается как радикальный символ.