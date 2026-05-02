WP: неготовность Европы лидировать в НАТО привела к сокращению войск США в ФРГ

«Мы призывали их проявить практический, деловой подход с целью выстроить НАТО при лидерстве Европы. Они не последовали нашему совету, и вот результат», — заявил представитель Пентагона. По его данным, решение о сокращении войск затронет бригадную боевую группу Сухопутных войск США, дислоцированную в ФРГ, батальон дальнобойной артиллерии, который должен прибыть туда в этом году, и потенциально другие войска.
Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6−12 месяцев.
Как заявил 29 апреля американский президент Дональд Трамп, США рассматривают возможность сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, Трамп допустил, что США могут сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.
Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. Во вторник, 28 апреля, Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия».