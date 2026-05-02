Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: неготовность Европы лидировать в НАТО привела к сокращению войск США в ФРГ

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Пентагон считает планы вывода 5 тыс. американских военнослужащих из Германии следствием неготовности европейских союзников США принять на себя лидирующую роль в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя Военного министерства США высокого ранга.

Источник: Reuters

Он назвал «неуместной и бесполезной» критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца военной операции США против Ирана. По его словам, сокращение американского контингента отвечает намерению администрации переключить внимание с Европы на Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион.

«Мы призывали их проявить практический, деловой подход с целью выстроить НАТО при лидерстве Европы. Они не последовали нашему совету, и вот результат», — заявил представитель Пентагона. По его данным, решение о сокращении войск затронет бригадную боевую группу Сухопутных войск США, дислоцированную в ФРГ, батальон дальнобойной артиллерии, который должен прибыть туда в этом году, и потенциально другие войска.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6−12 месяцев.

Как заявил 29 апреля американский президент Дональд Трамп, США рассматривают возможность сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, Трамп допустил, что США могут сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.

Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как Мерц критически высказался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. Во вторник, 28 апреля, Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия».

