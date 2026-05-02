Россия не даст замолчать трагедию в одесском Доме профсоюзов, а виновные рано или поздно понесут наказание. Об этом РИА Новости заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Россия никогда не позволит просто так закрыть, перевернуть эту страницу, не даст забыть это зверство. Это преступление не может иметь срока давности!» — сказала Матвиенко.
По ее словам, после неизбежной победы над нацизмом на Украине и завершения специальной военной операции Москва сделает все, чтобы это чудовищное злодеяние заняло особое место в череде обвинений против бандеровского режима. Она подчеркнула, что отсутствие заслуженной кары для убийц безоружных людей — преступление против человечности.
Председатель Совфеда назвала позором единственную видимую реакцию международных институтов за 12 лет — расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. По ее мнению, это несмываемая печать на всей современной европейской цивилизации.
«Приговор должен быть каждому — и исполнителю, и вдохновителю, и организатору. И он рано или поздно будет вынесен. В этом у меня нет сомнений», — заключила Матвиенко.
Напомним, 2 мая 2014 года сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли Дом профсоюзов в Одессе, где прятались представители «антимайдана». Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
