Владимир Путин отметил омичей государственными наградами

Коллектив «Центрального конструкторского бюро автоматики» получил почётный знак.

Источник: Om1 Омск

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил омичей высокими государственными наградами.

Так, почётный знак «За успехи в труде» присвоен коллективу предприятия «Центральное конструкторское бюро автоматики».

Кроме того, как сообщил губернатор Виталий Хоценко, уроженец Омской области получил звание Герой труда. Президент отметил этой наградой Николая Руссу — генерального директора компании «Мостострой-11», которая участвует в строительстве Северного обхода Омска.

Глава региона поздравил предприятие ЦКБА и Николая Руссу с этим событием.