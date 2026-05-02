Владимир Путин отметил омичей государственными наградами

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил омичей высокими государственными наградами.
Так, почётный знак «За успехи в труде» присвоен коллективу предприятия «Центральное конструкторское бюро автоматики».
Кроме того, как сообщил губернатор Виталий Хоценко, уроженец Омской области получил звание Герой труда. Президент отметил этой наградой Николая Руссу — генерального директора компании «Мостострой-11», которая участвует в строительстве Северного обхода Омска.
Глава региона поздравил предприятие ЦКБА и Николая Руссу с этим событием.