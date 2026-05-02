Силы ПВО отразили атаку беспилотников по регионам России. Военная операция, день 1529

08:44 Вооруженные силы России ночью нанесли удары по двум портам Одесской области — в Измаиле и Большой Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
08:37 Президент США Дональд Трамп во время мероприятия во Флориде признал, что урегулирование украинского конфликта — непростая задача, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.
«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, однако это непросто», — сказал он.
08:31 Ночью все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Перед этим в регионе объявлялась опасность ударов БПЛА. Энергетики и аварийные службы работают над устранением аварии, информации о подключении к настоящему времени нет.
08:24 В небе Ленинградской области уничтожены два беспилотника противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
08:19 Шесть беспилотников сбиты за ночь над московским регионом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сведений о пострадавших нет.
08:14 Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
08:10 Над Тульской областью уничтожены семь украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
08:05 Ночью над Калужской областью были сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
08:00 Сегодня 1529-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.