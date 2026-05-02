Силы ПВО отразили атаку беспилотников по регионам России. Военная операция, день 1529

Ночью Украина продолжала атаковать беспилотниками регионы России. Дроны были сбиты над Калужской, Московской, Ленинградской, Тульской, Ростовской областями. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики работают над восстановлением электроснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:44 Вооруженные силы России ночью нанесли удары по двум портам Одесской области — в Измаиле и Большой Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua».

08:37 Президент США Дональд Трамп во время мероприятия во Флориде признал, что урегулирование украинского конфликта — непростая задача, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.

«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, однако это непросто», — сказал он.

08:31 Ночью все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Перед этим в регионе объявлялась опасность ударов БПЛА. Энергетики и аварийные службы работают над устранением аварии, информации о подключении к настоящему времени нет.

08:24 В небе Ленинградской области уничтожены два беспилотника противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

08:19 Шесть беспилотников сбиты за ночь над московским регионом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сведений о пострадавших нет.

08:14 Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

08:10 Над Тульской областью уничтожены семь украинских БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

08:05 Ночью над Калужской областью были сбиты восемь беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

08:00 Сегодня 1529-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше