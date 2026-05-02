Трамп нашёл в Конгрессе «преступника» и угрозу для США

Ранее Минюст США выдвинул обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми после его публикации в соцсетях, которую власти сочли потенциально угрожающей президенту Дональду Трампу. Поводом послужила запись, сделанная Коми в мае 2025 года: на снимке были запечатлены ракушки, выложенные на песке в виде числа 8647.