Трамп нашёл в Конгрессе «преступника» и угрозу для США

«Лидер меньшинства демократов Хаким Джеффрис — не кто иной, как преступник, и он угроза для страны», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Ранее Минюст США выдвинул обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми после его публикации в соцсетях, которую власти сочли потенциально угрожающей президенту Дональду Трампу. Поводом послужила запись, сделанная Коми в мае 2025 года: на снимке были запечатлены ракушки, выложенные на песке в виде числа 8647.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.