В МИД РФ назвали виновников глубокой деградации отношений в «пятёрке» СБ ООН

Деструктивные действия Запада привели к серьёзному ухудшению отношений между постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета безопасности ООН», — отметил он, выступая на обзорной конференции по ДНЯО.

По словам дипломата, речь идёт о странах, обладающих ядерным оружием и несущих особую ответственность за глобальную безопасность. Белоусов подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведёт к росту стратегических рисков и может привести к прямым военным столкновениям между этими государствами.

Дипломат предупредил, что нынешняя ситуация чревата прямыми военными инцидентами между членами «пятёрки». Потенциальные последствия таких столкновений представитель МИД назвал катастрофическими для всего человечества.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

