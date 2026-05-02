В МИД РФ назвали виновников глубокой деградации отношений в «пятёрке» СБ ООН

«Произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета безопасности ООН», — отметил он, выступая на обзорной конференции по ДНЯО.
По словам дипломата, речь идёт о странах, обладающих ядерным оружием и несущих особую ответственность за глобальную безопасность. Белоусов подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведёт к росту стратегических рисков и может привести к прямым военным столкновениям между этими государствами.
Дипломат предупредил, что нынешняя ситуация чревата прямыми военными инцидентами между членами «пятёрки». Потенциальные последствия таких столкновений представитель МИД назвал катастрофическими для всего человечества.
