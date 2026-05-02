Токаев поблагодарил Путина за содействие в освобождении дипломата

В пятницу казахстанские СМИ сообщили, что в ходе обмена «пять на пять» между Польшей и Белоруссией на Родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Утверждалось, что польские власти задержали его по подозрению в шпионаже, однако в итоге все обвинения были полностью сняты.