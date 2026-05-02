Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поблагодарил Путина за содействие в освобождении дипломата

АЛМА-АТА, 2 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу казахстанские СМИ сообщили, что в ходе обмена «пять на пять» между Польшей и Белоруссией на Родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Утверждалось, что польские власти задержали его по подозрению в шпионаже, однако в итоге все обвинения были полностью сняты.

«Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата», — говорится в сообщении.

Также Токаев, направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами благодарности за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.

