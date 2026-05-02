Спецназ ГУР развернул полевой госпиталь под Сумами для тяжелораненых солдат

Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) оборудовали полевой госпиталь в селе Ивот Шосткинского района Сумской области. Туда, по данным группировки российских войск «Север», свозят тяжелораненых военных ВСУ.

Источник: Life.ru

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что спецподразделения ГУР оборудовали в селе Ивот (Шосткинский район) полевой госпиталь, куда свозят тяжелораненых украинских националистов», — говорится в сообщении в канале «Северный ветер».

На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на двадцати пяти участках. При этом стрелковые бои продолжаются в Мирополье и в окрестностях Кондратовки.

Кроме того, сообщается, что родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады публикуют фотографии групп по 10−20 человек, каждый из которых числится пропавшим без вести. По их словам, ситуация в подразделении сравнивается с «мясными полками» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а запросы вдов остаются без ответа.

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла шесть «ударов возмездия» по военным и стратегическим целям на Украине. В ход пошли высокоточные средства большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

