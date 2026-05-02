Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за содействие в освобождении казахстанца

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в освобождении казахстанца в Польше. Об этом 2 мая сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияр.

Источник: Пресс-служба Акорды

28 апреля был освобожден гражданин Казахстана, ранее задержанный на территории Польши. Смадияр отметил, что это стало возможным благодаря усилиям Токаева, который последовательно отстаивает права граждан страны, в том числе за рубежом.

«Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации», — написал он в Telegram-канале.

Глава государства также выразил признательность российскому лидеру за содействие в достижении взаимоприемлемого результата.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 28 апреля сообщил об освобождении археолога Александра Бутягина из тюрьмы в Польше. Сам процесс приема и передачи обозначенных лиц осуществлялся на белорусско-польском участке границы. В ФСБ РФ уточнили, что это мероприятие стало результатом многоэтапной операции.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше