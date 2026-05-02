Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за содействие в освобождении казахстанца

28 апреля был освобожден гражданин Казахстана, ранее задержанный на территории Польши. Смадияр отметил, что это стало возможным благодаря усилиям Токаева, который последовательно отстаивает права граждан страны, в том числе за рубежом.
«Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации», — написал он в Telegram-канале.
Глава государства также выразил признательность российскому лидеру за содействие в достижении взаимоприемлемого результата.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 28 апреля сообщил об освобождении археолога Александра Бутягина из тюрьмы в Польше. Сам процесс приема и передачи обозначенных лиц осуществлялся на белорусско-польском участке границы. В ФСБ РФ уточнили, что это мероприятие стало результатом многоэтапной операции.