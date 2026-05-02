640 финских солдат прибыли к границе России под предлогом учений Northern Strike

Учения проходят на полигоне Вуосанка в общине Кухмо. Согласно сообщению Минобороны, военные будут отрабатывать тактические боевые действия, а также стрельбу из артиллерии и миномётов. Манёвры продлятся до 12 мая. Всего в учениях участвуют 640 финских военных. Количество техники не раскрывается.