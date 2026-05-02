Посла ЕС вызвали на ковёр в МИД Азербайджана и вручили ноту из-за резолюции ЕП

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что документ искажает реальность и мешает нормализации обстановки в Закавказье.
Особое возмущение вызвали призывы вернуть армянское население в Карабах, а также требование освободить армянских заключённых, осуждённых в Баку по обвинению в «терроризме, диверсиях и военных преступлениях». Азербайджанская сторона подчеркнула, что эти лица не являются политзаключёнными.
Ранее Life.ry рассказывал, что парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям из-за резолюции о «поддержке демократической устойчивости в Армении». Также прекращено участие в Комитете парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан и запущена процедура приостановки членства в Парламентской ассамблее Евронест.
