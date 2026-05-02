Токаев поблагодарил Путина за обмен помощника военного атташе Казахстана

«Президент Казахстана… выразил ему искреннюю благодарность… Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину», — отметил Смадияров.
Накануне в ходе обмена «пять на пять» между Польшей и Белоруссией на родину вернулся помощник военного атташе Казахстана Ануар Бакибай. Его задержали в польском городе Быдгощ в июле прошлого года по подозрению в шпионаже. Освобождение казахстанца стало результатом взаимодействия нескольких стран, включая Россию.
