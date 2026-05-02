Токаев поблагодарил Путина за обмен помощника военного атташе Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского и белорусского коллег Владимира Путина и Александра Лукашенко за содействие в освобождении гражданина Казахстана, ранее задержанного в Польше. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров. По его словам, благодарность была выражена в ходе телефонного разговора с главой РБ.