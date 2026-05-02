Официальный представитель МИД России Мария Захарова по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе заявила, что гарантией справедливости для жертв «чудовищного преступления» станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции (СВО).
«Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции», — сказала дипломат.
2 мая 2014 года сторонники «евромайдана» и украинские националисты вступили в столкновения с активистами «антимайдана». Конфликт перерос в массовые беспорядки. Ключевым эпизодом стал поджог националистами Дома профсоюзов, где укрывались участники «антимайдана». В результате трагедии погибли 48 человек, еще более 250 получили ранения.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не даст замолчать трагедию в одесском Доме профсоюзов, а виновные рано или поздно обязательно понесут наказание.