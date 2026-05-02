Захарова назвала задачи СВО гарантией справедливости для жертв трагедии в Одессе

В МИД России сделали заявление по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе заявила, что гарантией справедливости для жертв «чудовищного преступления» станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции (СВО).

«Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции», — сказала дипломат.

2 мая 2014 года сторонники «евромайдана» и украинские националисты вступили в столкновения с активистами «антимайдана». Конфликт перерос в массовые беспорядки. Ключевым эпизодом стал поджог националистами Дома профсоюзов, где укрывались участники «антимайдана». В результате трагедии погибли 48 человек, еще более 250 получили ранения.

Как писал KP.RU, ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не даст замолчать трагедию в одесском Доме профсоюзов, а виновные рано или поздно обязательно понесут наказание.

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
