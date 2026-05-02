«Непримиримые разногласия»: Европу готовят к «удару возмездия» Трампа

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты наверняка не побегут на помощь Европе в случае прямого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что для США Европа как союзник имеет примерно нулевую ценность.