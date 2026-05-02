Румыния подняла по тревоге F-16 из-за группы дронов у границы с Украиной

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что ночью в субботу в воздух были подняты два истребителя F-16 из-за обнаружения группы беспилотников у границы с Украиной.

По данным ведомства, радары зафиксировали около 20 дронов, якобы двигавшихся в направлении города Измаил. Истребители вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетешти в рамках дежурства по воздушной полиции.

В сообщении утверждается, что один из беспилотников якобы кратковременно вошёл в воздушное пространство Румынии в районе Килии. При этом доказательства инцидента не приводятся.

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над страной, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Ранее парламент Румынии принял закон, разрешающий сбивать дроны, нарушающие границу.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше