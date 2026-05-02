Румыния подняла по тревоге F-16 из-за группы дронов у границы с Украиной

По данным ведомства, радары зафиксировали около 20 дронов, якобы двигавшихся в направлении города Измаил. Истребители вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетешти в рамках дежурства по воздушной полиции.
В сообщении утверждается, что один из беспилотников якобы кратковременно вошёл в воздушное пространство Румынии в районе Килии. При этом доказательства инцидента не приводятся.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над страной, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Ранее парламент Румынии принял закон, разрешающий сбивать дроны, нарушающие границу.
