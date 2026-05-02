Токаев поблагодарил Лукашенко и Путина за помощь в освобождении казахстанца

Как стало известно, в рамках обмена удерживаемыми лицами по схеме «пять на пять», состоявшегося на границе Польши и Беларуси 28 апреля, на родину вернулся гражданин Казахстана, ранее задержанный в Польше. По данным казахстанских СМИ, речь идет о помощнике атташе при посольстве Казахстана на Украине Ануаре Бакибае. Сообщалось, что польские власти подозревали его в шпионаже, однако в конечном итоге все обвинения с него были полностью сняты.
«Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации», — говорится в сообщении пресс-секретаря казахстанского лидера в его Telegram-канале.
Глава Казахстана также счел уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в достижении взаимовыгодного результата.
Кроме того, Токаев намерен направить благодарственные письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску — за взвешенный подход польской стороны к сложившимся обстоятельствам.
Обмен «5 на 5»
В минувший вторник, 28 апреля, на белорусско-польской границе в районе погранперехода «Переров — Беловежа» состоялся обмен задержанными гражданами разных стран в формате «5 на 5». Кадры обмена показали белорусское госТВ и российская ФСБ.
По результатам обмена на родину вернулись белорусы, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения нацбезопасности, а также, по данным российской ФСБ, освобождены российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, который проходит службу в Приднестровье.
Белорусская сторона, в соответствии с просьбами, адресованными президенту Александру Лукашенко, включила в обмен Андрея Почобута (гражданин Беларуси польского происхождения, журналист польского телеканала Polonia Андрей Почобут был осужден в Беларуси на 8 лет лишения свободы по ряду экстремистских статей — за разжигание вражды и призывы к причинению вреда национальной безопасности).