Токаев поблагодарил Лукашенко и Путина за помощь в освобождении казахстанца

Как стало известно, в рамках обмена удерживаемыми лицами по схеме «пять на пять», состоявшегося на границе Польши и Беларуси 28 апреля, на родину вернулся гражданин Казахстана, ранее задержанный в Польше. По данным казахстанских СМИ, речь идет о помощнике атташе при посольстве Казахстана на Украине Ануаре Бакибае. Сообщалось, что польские власти подозревали его в шпионаже, однако в конечном итоге все обвинения с него были полностью сняты.