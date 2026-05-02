Кради, бей, заливай нашатырём: в Британии появилась целая армия агрессивных магазинных воров

История Шона не стала локальным скандалом. Он выступает в утренних телешоу, а средства, собранные в его поддержку, продолжают расти. Его активно поддержали люди не только из сочувствия. Это был симптом глубокого общественного недовольства. Британцы вдруг остро осознали, что нормы, на которых их воспитывали, рухнули на глазах одного поколения. Старые табу на воровство, выброс мусора на улицу и громкую брань исчезли. В феврале этого года половина опрошенных граждан призналась, что спокойно выбрасывает мусор мимо урны. И всем, как и Шону, говорят: ничего не предпринимайте.