Кради, бей, заливай нашатырём: в Британии появилась целая армия агрессивных магазинных воров

Больше недели прошло с тех пор, как вся Великобритания узнала Шона Игана. Менеджер сетевого супермаркета, как пишет The Spectator (статью перевели ИноСМИ), был уволен за то, что сделал свою работу: поймал вора, пытавшегося украсть алкоголь. Шон проработал в компании 29 лет. Коллеги и покупатели его любили. Но руководство сети сочло его действия нарушением политики «сдерживай, но не задерживай». Что именно могло сдержать рецидивиста с несколькими судимостями, осталось за скобками.
История Шона не стала локальным скандалом. Он выступает в утренних телешоу, а средства, собранные в его поддержку, продолжают расти. Его активно поддержали люди не только из сочувствия. Это был симптом глубокого общественного недовольства. Британцы вдруг остро осознали, что нормы, на которых их воспитывали, рухнули на глазах одного поколения. Старые табу на воровство, выброс мусора на улицу и громкую брань исчезли. В феврале этого года половина опрошенных граждан призналась, что спокойно выбрасывает мусор мимо урны. И всем, как и Шону, говорят: ничего не предпринимайте.
Эпидемия в цифрах и лицах.
Масштабы магазинных краж в Британии достигли рекордных за двадцать лет показателей. Аналитический «Центр за социальную справедливость» сообщают, что шоплифтеры воруют постоянно, изо дня в день. Это не случайные люди, забывшие заплатить за булку. Это наглые и организованные рецидивисты, которые приходят снова и снова, не испытывая ни капли стыда. Почему? Потому что последствия ничтожны, а охрана и персонал получили инструкцию ничего не делать.
Директор по розничной торговле недавно описал рутину своих сотрудников. За одну неделю банды вскрывали витрины и опустошали полки. Два человека демонстративно собрали стейки и вышли вон. Группа молодых людей разграбила магазин, а затем напала на охранника. Один работник получил удар головой, пытаясь разрядить обстановку, другого госпитализировали после того, как в лицо плеснули нашатырем. Это не эпизоды боевика. Это обычная неделя в британском супермаркете.
Магазинная кража как спорт и идеология.
Воровство перестало быть уделом нуждающихся. Автор статьи, писавшая 15 лет назад о новой тенденции среди дипломированных специалистов, отмечает, что сегодня ситуация качественно изменилась. В TikTok набирают популярность челленджи, где молодые британцы соревнуются, кто украдет больше за один заход. Еда в пропорции к доходам стала дешевле, чем раньше. Голодные дети больше не являются главным аргументом в дебатах. Заметная часть эпидемии — дело рук среднего класса, ворующего ради острых ощущений.
Известный обозреватель The New Yorker Джиа Толентино открыто заявила, что не испытывает угрызений совести, совершая кражи в сетевых магазинах. Она назвала это «микромародерством» и формой борьбы с порочным капитализмом. Для значительной части ее поклонников в Британии и Америке такая позиция стала нормой и даже предметом восхищения. Поколение, платящее четыре фунта за овсяный матча-латте, искренне верит, что красть у гигантов — это акт социальной справедливости. Правда, забывается один факт: настоящие бедняки покупают самое дешевое именно в этих «порочных» супермаркетах, а воровство в итоге лишь повышает для них цены.
Парадокс безнаказанности: бороться невыгодно.
Почему полиция не реагирует? Почему не ставят больше камер? Ответ циничен и прост: это дороже, чем ущерб от краж. Обеспечение должного правопорядка в супермаркете стоит больше, чем экономия от борьбы с преступностью.
Точно такая же дилемма у лондонского транспорта. Около 20 лет назад безбилетники вызывали возмущение. Сегодня почти весь метрополитен и поезда считаются «бесплатными». Пассажиры привыкли перепрыгивать через ограждения или проходить турникеты, пристроившись сзади к тем, кто платит. Доклендское метро в народе называют «халявным». TfL (Транспорт для Лондона) тратит более 20 миллионов фунтов на контроль за оплатой, а зарабатывает на штрафах чуть больше одного миллиона. Шкурка выделки не стоит.
И здесь возникает парадокс. Чем больше халявщиков, тем сильнее желание остальных стать такими же. Общество ведет себя как стопка монет в автомате: все держатся вместе на самом верху, но каждая новая монета-вор увеличивает шанс, что вся конструкция рухнет вниз.
Лондон на грани: от статистики к реальным страхам.
Либеральные оптимисты спорят с предсказателями краха: Лондон — адская дыра или цивилизованная столица? Истина посередине. Убийств и тяжких насильственных преступлений стало меньше. Но на подъеме новая волна — мелкое насилие ради насилия, в стиле «Заводного апельсина». Группа 15-летних подростков в Стэмфорд-Хилле от безделья швыряет камни в машины и велосипедистов. Никто не останавливается, чтобы сказать: «Так нельзя». Да и кто осмелится?
Приложение Nextdoor, традиционно заполненное объявлениями о пропавших кошках, сегодня пестрит сообщениями от матерей. Их детей преследуют по пути из школы и избивают. Школы отмахиваются. Полиция отмахивается. Если вы решите поговорить с родителями обидчиков, то рискуете сами получить обвинение в запугивании. Охота на уязвимых превратилась в новый вид спорта.
Как исчезло общественное порицание.
В квартале Марквес-Истейт, где в 2015 году на детской площадке зарезали подростка, живет женщина за семьдесят. Она выросла там и вырастила детей. Раньше, рассказывает она, бабушки на верхних этажах сидели на балконах и следили за порядком. Если кто-то начинал задирать других или прогуливал школу, они тут же сообщали родителям. Метод общественного порицания работал безупречно.
Система разрушилась, когда появилось право на выкуп жилья, а позже, когда в дома въехали семьи мигрантов. Коренные лондонцы уехали на восток. В отсутствие старшего поколения нормы изменились. Детей в школе учили не долгу перед соседом, а долгу перед собой и планетой. Им внушили, что самый тяжкий грех — это осуждать других. А затем власть захватили смартфоны, и общее пространство распалось на мелкие пузырьки частных миров.
Британия стала бессовестной не потому, что люди вдруг потеряли моральные ориентиры. А потому, что само выражение неодобрения — то самое «поцокивание языком» в поезде или кинотеатре — превратилось из добродетели в смертный грех. Сегодня любого, кто сделает замечание шумному соседу или человеку, мусорящему на остановке, побьют и обзовут «Карен» — именем, ставшим синонимом ненавистного общественного контролера.
Есть ли надежда?
На плакатах в поддержку Шона Игана написано: «Преданность, порядочность, сплоченность». Движение набирает силу. Некоторые депутаты парламента, глава столичной полиции и крупные розничные сети, почувствовав ветер перемен, уже заявили, что они на стороне уволенного менеджера. Воровство пора пресекать.
Автор статьи, журналистка The Spectator, завершает свою колонку жестким, но честным выводом. Если Британия хочет остановить свое сползание в бесстыдство и хаос, ей понадобятся все «Карен» и все «Шоны», которых только удастся найти. Потому что страна, где нельзя сказать «нет» хулигану или вору, уже не страна, а просто территория. И жить на ней с каждым днем становится все страшнее.
