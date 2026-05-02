Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь в освобождении казахстанца

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина и Александра Лукашенко за помощь в освобождении гражданина республики, задержанного в Польше. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Речь идет о помощнике военного атташе, которого польские власти заподозрили в шпионаже, но позже все обвинения с него полностью сняли.
Токаев в разговоре с Лукашенко выразил искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество в этой сложной ситуации. Президент также счел уместным поблагодарить Путина за содействие в достижении взаимоприемлемого результата. Кроме того, казахстанский лидер направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами признательности за взвешенный подход польской стороны.
Ранее KP.RU писал, что на границе Белоруссии и Польши прошла операция по обмену задержанными по формуле «пять на пять», в результате которой десять граждан разных стран смогли вернуться к своим семьям. Переговоры между КГБ Белоруссии и разведкой Польши начались в сентябре 2025 года по инициативе лидеров дружественных стран.