Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Kyiv Independent: представители президента США перенесли визит на Украину

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также Джаред Кушнер отложили поездку на Украину, так как не видят прогресса в переговорах, из-за чего потенциальный визит был бы скорее символическим. Об этом 1 мая сообщило украинское издание The Kyiv Independent.

Источник: AP 2024

«Пока что [в переговорах] нет содержательности», — сообщил изданию украинский чиновник.

По его словам, отдельным фактором, повлиявшим на решение представителей Вашингтона, может быть закрытие воздушного пространства Украины, из-за чего делегация должна будет добираться до Киева поездом. Чиновник сообщил, что «это тяжело для Уиткоффа», не уточнив причину затруднений.

30 апреля Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg сообщил, что представители президента США не ответили на приглашение посетить Киев.

