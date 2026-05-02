The Kyiv Independent: представители президента США перенесли визит на Украину

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также Джаред Кушнер отложили поездку на Украину, так как не видят прогресса в переговорах, из-за чего потенциальный визит был бы скорее символическим. Об этом 1 мая сообщило украинское издание The Kyiv Independent.