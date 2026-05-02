Politico: Зеленский готовится действовать без поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять подход к конфликту с Россией из-за разочарования в действиях США. По данным СМИ, Киев все меньше рассчитывает на Вашингтон и прорабатывает сценарии действий без его прямого участия, включая поиск новых площадок для переговоров. В то же время Дональд Трамп признал, что хот США и не отказываются от участия в урегулировании, достичь его будет непросто. Как меняется стратегия Киева и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».