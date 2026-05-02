Дмитриев назвал пошлины Трампа смертельным ударом для промышленности ЕС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал введение США 25-процентных пошлин на ввоз европейских легковых автомобилей.

«25%-ный тариф на автомобили и грузовики из ЕС в сочетании с энергетическим кризисом — это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору Евросоюза», — написал господин Дмитриев в Х.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объяснил повышение пошлин несоблюдением ЕС, как он утверждает, торговой сделки. Однако американский лидер подчеркнул, что налог не будет взиматься, если европейские компании выпускают автомобили и грузовики на заводах в США. По его словам, в настоящее время в стране строится множество новых заводов с инвестициями более $100 млрд, что является рекордом в истории автомобилестроения, и они скоро откроются, обеспечат рабочие места.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше