Дмитриев назвал пошлины Трампа смертельным ударом для промышленности ЕС

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объяснил повышение пошлин несоблюдением ЕС, как он утверждает, торговой сделки. Однако американский лидер подчеркнул, что налог не будет взиматься, если европейские компании выпускают автомобили и грузовики на заводах в США. По его словам, в настоящее время в стране строится множество новых заводов с инвестициями более $100 млрд, что является рекордом в истории автомобилестроения, и они скоро откроются, обеспечат рабочие места.