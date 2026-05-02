Пока Европа ждёт, Ближний Восток вооружается: Вашингтон одобрил военный экспорт на $8,6 млрд

Оружие на почти 4,9 миллиарда предназначено Дохе. Пакет охватывает ракеты PAC-2 и PAC-3 для зенитных комплексов Patriot, наземное оборудование и техническую поддержку. Дополнительное соглашение на 992,4 миллиона покрывает отправку десяти тысяч комплектов APKWS. Эти модули лазерного наведения превращают обычные снаряды в высокоточное оружие.