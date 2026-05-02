Финляндия начала артиллерийские учения недалеко от границы с Россией

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил 30 апреля, что планы Франции и Польши по совместным учениям с отработкой ядерных ударов являются прямой подготовкой к войне. Он также указал на тенденцию к распространению ядерных «зонтиков» на страны Евросоюза.