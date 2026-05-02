Финляндия начала артиллерийские учения недалеко от границы с Россией

В Финляндии стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26, которые проходят недалеко от российской территории. Об этом сообщили в финских сухопутных силах.

Источник: AP 2024

Местом проведения маневров стал полигон «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо, расположенный всего в 70 км от границы с Россией. В учениях военнослужащие отработают артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы. Количество участвующей техники не уточняется.

Учения продлятся до 12 мая.

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил 30 апреля, что планы Франции и Польши по совместным учениям с отработкой ядерных ударов являются прямой подготовкой к войне. Он также указал на тенденцию к распространению ядерных «зонтиков» на страны Евросоюза.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше