Писториус назвал ожидаемым решение о выводе войск США из Германии

«Присутствие американских военнослужащих в Европе и особенно в Германии отвечает как нашим интересам, так и интересам США», — сказал Писториус агентству DPA. В то же время он ясно дал понять, что это решение не стало неожиданностью. То, что США будут сокращать контингент в Европе и в Германии, по словам главы Минобороны ФРГ, «было предсказуемо».
«Мы тесно сотрудничаем с американцами в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других местах ради мира и безопасности в Европе, ради Украины и для совместного сдерживания», — утверждал Писториус. Он добавил, что на своих базах в Германии США также сосредоточили и другие военные функции, связанные, например, с их интересами в сфере политики безопасности в Африке и на Ближнем Востоке.
Вместе с тем глава оборонного ведомства Германии указал, что НАТО должна стать более европейской, чтобы иметь возможность оставаться трансатлантическим союзом. «Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность», — заявил Писториус. Германия, по его мнению, находится на верном пути: Бундесвер (ВС ФРГ) расширяется, закупки техники ускоряются, создается необходимая инфраструктура. Министр объявил, что согласует дальнейшие задачи с партнерами по европейской военной «пятерке» (Group of Five), в которую, помимо Германии, входят Великобритания, Франция, Польша и Италия.
Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6−12 месяцев.
29 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, глава Белого дома допустил, что США могут сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании. Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц критически высказался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. Во вторник Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия».