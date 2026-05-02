Писториус назвал ожидаемым решение о выводе войск США из Германии

29 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, глава Белого дома допустил, что США могут сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании. Американский лидер не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, но заявление появилось после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц критически высказался о военной кампании Вашингтона против Ирана, указав на отсутствие четкой стратегии у США. Во вторник Трамп обвинил Мерца в том, что тот якобы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия».