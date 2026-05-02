В Пентагоне оценили потери Ирана из-за морской блокады

«Мы наносим сокрушительный удар по способности иранского режима финансировать терроризм и региональную дестабилизацию. Наши вооруженные силы в регионе будут и дальше оказывать это неустанное давление», — сказал изданию исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес.
По его словам, блокада США «действует в полную силу и оказывает решающее воздействие», на которое Вашингтон и рассчитывал.
Блокада США портов Ирана началась 13 апреля. За время блокады было перехвачено более 40 связанных с Тегераном судов. Среди них 31 танкер, перевозивший 53 млн баррелей иранской нефти, ее стоимость составляет не менее $4,8 млрд, уточнили в Пентагоне. Еще два судна были захвачены военными США. Кроме того, некоторые танкеры начали выбирать более дорогостоящий и длинный маршрут для доставки нефти в Китай из-за опасений морского перехвата.
На фоне этого наземные хранилища Ирана оказались переполнены и из-за невозможности заправлять новые танкеры нефтью Тегеран начал использовать старые суда в качестве плавучих хранилищ.
Это входит в задачи США, которые блокадой добиваются того, чтобы Иран исчерпать свои мощности по хранению нефти, что в конечном счете приведет к остановке работы нефтяных скважин. «Вероятно, им осталось несколько недель, а может быть, и месяц, до того, как запасы места для хранения закончатся», — рассказал Axios аналитик Eurasia Group Грегори Брю.
В конце апреля Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что Иран продолжает заправлять супертанкеры миллионами баррелей нефти, несмотря на невозможность их поставки. У острова Харк были замечены два очень больших нефтяных танкера, пришвартованных у терминала, и по меньшей мере 19 других судов, стоящих на якоре поблизости.
Также Иран пытается отправлять нефть в Китай по железной дороге в обход морской блокады. Об этом рассказывал пресс-секретарь Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хоссейни.
Военно-морские силы США действуют «как пираты», осуществляя блокаду иранских портов, говорил президент США Дональд Трамп. «Это очень прибыльный бизнес Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры», — сказал он.
Кроме того, по данным Forbes, США могут впервые со Второй мировой войны применить закон о «призовых» судах, захваченных в период вооруженных конфликтов, и завладеть танкерами с иранским грузом.
Тегеран в ответ на это пригрозил беспрецедентным ответом. Вооруженные силы Ирана, действующие под руководством штаба «Хатам аль-Анбия», считают, что необходимы жесткие меры, если Вашингтон продолжит незаконную морскую блокаду Ормузского пролива.