WSJ указала на смягчение позиции Ирана по мирному соглашению с США

В новом проекте мирного соглашения Иран смягчил требования к США для возобновления переговоров. Об этом 2 мая сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Новое иранское предложение делает шаг навстречу США, предлагая обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Иран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыт для нового предложения. Ранее Иран хотел, чтобы США сняли блокаду в качестве предварительного условия для переговоров и согласились на условия прекращения войны до обсуждения будущего управления проливом и его ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил, что не удовлетворен последним мирным предложением Ирана. Он заявил, что Вашингтон и Тегеран продолжают телефонные переговоры, но выразил сомнение в том, что сторонам удастся прийти к соглашению. По его словам, Тегерану следует переработать последнее предложение, потому что он им «очень недоволен».

Телеканал CNN 27 апреля сообщил, что США и Иран продолжают вести закулисные переговоры о мирном урегулировании, первым этапом которого может стать соглашение о возвращении к довоенному статус-кво и возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив.

Трамп 30 апреля поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана в Ормузском проливе, чтобы финансово истощить Тегеран, поскольку глава Белого дома считает возобновление бомбардировок рискованным вариантом.

