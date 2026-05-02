WSJ указала на смягчение позиции Ирана по мирному соглашению с США

«Новое иранское предложение делает шаг навстречу США, предлагая обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов», — говорится в публикации.
Отмечается, что Иран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыт для нового предложения. Ранее Иран хотел, чтобы США сняли блокаду в качестве предварительного условия для переговоров и согласились на условия прекращения войны до обсуждения будущего управления проливом и его ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил, что не удовлетворен последним мирным предложением Ирана. Он заявил, что Вашингтон и Тегеран продолжают телефонные переговоры, но выразил сомнение в том, что сторонам удастся прийти к соглашению. По его словам, Тегерану следует переработать последнее предложение, потому что он им «очень недоволен».
Телеканал CNN 27 апреля сообщил, что США и Иран продолжают вести закулисные переговоры о мирном урегулировании, первым этапом которого может стать соглашение о возвращении к довоенному статус-кво и возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив.
Трамп 30 апреля поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана в Ормузском проливе, чтобы финансово истощить Тегеран, поскольку глава Белого дома считает возобновление бомбардировок рискованным вариантом.