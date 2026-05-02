Ветеран КГБ объяснил, чем уникален проведенный спецслужбами обмен «5 на 5»

По его словам, подобные обменные операции проводятся спецслужбами давно, в этот раз переговорный процесс о возможности обмена был инициирован польскими и белорусскими спецслужбам и был узконаправленным.
«Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически семь специальных служб различных государств мира имели свой интерес по этому обмену», — рассказал контрразведчик.
По словам генерал-майора, ему лично ранее приходилось принимать участие в создании каналов «для доведения такой чувствительной информации». Переговорные процессы в таких случаях действительно ведутся очень сложно, подчеркнул он.
«Могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще», — сказал Захаров.
Он отметил, что в нынешней обменной операции были учтены не только интересы белорусского КГБ, но также дружественных спецслужб. Обмен был проведен на высоком профессиональном уровне, отметил генерал-майор.
Обмен «5 на 5»
Обменная операция по формуле «5 на 5» была проведена спецслужбами на белорусско-польской границе в районе погранперехода «Переров — Беловежа» 28 апреля. Беларуси удалось вернуть на родину своих граждан Александра Балана и Владислава Надейко, которые выполняли особо важные задания в интересах обеспечения нацбезопасности и обороноспособности страны.
Один из них, Александр Балан после возвращения на родину поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусский народ за оказанную поддержку.
Также, по данным российской ФСБ, освобождены российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин и супруга российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.
Позднее казахстанские СМИ сообщили, что при обмене был освобожден гражданин Казахстана, помощник атташе при казахстанском посольстве на Украине Ануар Бакибай, которого польские власти подозревали его в шпионаже.
Белорусская сторона, в соответствии с просьбами, адресованными президенту Александру Лукашенко, включила в обмен Андрея Почобута (гражданина Беларуси польского происхождения, работавшего на польский телеканал Polonia и осужденного в Беларуси на 8 лет лишения свободы по ряду экстремистских статей).
В свою очередь польское стороне были переданы Гжегож Гавел и Томаш Бероза, ставшие фигурантами «шпионских дел» на территории Беларуси, а также два офицера разведки Молдовы.