Ветеран КГБ объяснил, чем уникален проведенный спецслужбами обмен «5 на 5»

Обменная операция по формуле «5 на 5» была проведена спецслужбами на белорусско-польской границе в районе погранперехода «Переров — Беловежа» 28 апреля. Беларуси удалось вернуть на родину своих граждан Александра Балана и Владислава Надейко, которые выполняли особо важные задания в интересах обеспечения нацбезопасности и обороноспособности страны.