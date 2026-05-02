Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: время полета Фицо в Москву может занять до восьми часов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Время полета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, может варьироваться от четырех до восьми часов в зависимости от трассировки маршрута. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Источник: AP 2024

«В зависимости от маршрута время в полете может варьироваться в диапазоне от четырех до восьми часов», — сказал собеседник агентства. По его словам, полет севером, то есть над нейтральными водами Балтийского моря, по времени будет почти в половину быстрее, нежели полет югом — через ряд европейских стран и нейтральные воды Средиземного моря с последующим заходом в воздушное пространство России со стороны Черного моря.

Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет самолета Фицо в Москву. При этом четыре страны — Латвия, Литва, Польша и Эстония — вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. В этой связи, относительно Эстонии, источник иронично заметил, что ее воздушное пространство, исходя из географического расположения, «в принципе не рассматривалось для транзитного пролета в Россию».

Словацкий премьер, как он сообщил ранее, планирует 9 мая возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
