ТАСС: время полета Фицо в Москву может занять до восьми часов

«В зависимости от маршрута время в полете может варьироваться в диапазоне от четырех до восьми часов», — сказал собеседник агентства. По его словам, полет севером, то есть над нейтральными водами Балтийского моря, по времени будет почти в половину быстрее, нежели полет югом — через ряд европейских стран и нейтральные воды Средиземного моря с последующим заходом в воздушное пространство России со стороны Черного моря.
Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет самолета Фицо в Москву. При этом четыре страны — Латвия, Литва, Польша и Эстония — вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. В этой связи, относительно Эстонии, источник иронично заметил, что ее воздушное пространство, исходя из географического расположения, «в принципе не рассматривалось для транзитного пролета в Россию».
Словацкий премьер, как он сообщил ранее, планирует 9 мая возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии.