В Иране допустили возобновление войны с США

Трамп вместе с тем уведомил конгресс о конце войны с Ираном. Президент США в письме заявил, что с 7 апреля действует перемирие, а потому война завершена. Послание отправлено 1 мая, в момент, когда военная кампания против Ирана достигла 60-дневной отметки. Это крайний срок, в который американский лидер может использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса.