В Иране допустили возобновление войны с США

Боевые действия между Ираном и США могут возобновиться, поскольку мирные переговоры зашли в тупик, заявил заместитель главы центрального штаба «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади, его слова передает агентство Fars.
«Возобновление конфликта между Ираном и США возможно, и имеющиеся данные показывают, что США не выполняют никаких обещаний или соглашений», — сказал Асади.
По его словам, действия и заявления американских чиновников в основном ориентированы на СМИ, чтобы предотвратить падение цен на нефть и выбраться из положения, в которое они сами себя загнали.
Вместе с тем Вооруженные силы Ирана полностью готовы к любым «новым авантюрам и глупостям» со стороны американцев, добавил Асади.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что остался недоволен предложениями Ирана по урегулированию конфликта, переданными через Пакистан. Он также выразил сомнение в успешности переговоров, указав на серьезные разногласия внутри иранского руководства и его раздробленность, несмотря на общее стремление сторон к заключению сделки.
По данным Axios, предложения Тегерана предусматривали открытие Ормузского пролива для судоходства, продление режима прекращения огня или его долгосрочное закрепление либо окончательное завершение конфликта. Вопросы, связанные с прекращением обогащения урана, при этом предлагалось отложить.
Трамп в свою очередь выступает против наличия у Ирана ядерных материалов даже для мирных целей. «У них либо будет ядерное оружие, либо нет. А если будет, то у них большие проблемы», — сказал он.
Трамп вместе с тем уведомил конгресс о конце войны с Ираном. Президент США в письме заявил, что с 7 апреля действует перемирие, а потому война завершена. Послание отправлено 1 мая, в момент, когда военная кампания против Ирана достигла 60-дневной отметки. Это крайний срок, в который американский лидер может использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса.
При этом Axios узнал, что на фоне затянувшихся переговоров Центральное командование США (CENTCOM) разработало план «короткой, но мощной» серии ударов по Ирану, однако окончательные решения по силовому сценарию пока не приняты.
