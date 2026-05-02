Германия начала готовиться к войне

Германия начинает готовиться к возможной войне, несмотря на нехватку средств в бюджете бундесвера. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

«В Бремерхафене, на побережье Северного моря в Германии, крупнейший в Европе автомобильный порт будет модернизирован за 1,35 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов). Эти государственные инвестиции предназначены не для увеличения экспорта автомобилей Mercedes-Benz и VW, а для укрепления погрузочных доков, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, такой как 60-тонный танк Leopard, на будущие фронты», — говорится в материале.

По данным агентства, этот проект, заложенный в бюджете Германии на 2026 год, является частью более широкой инициативы ФРГ по подготовке к потенциальной войне. Уточняется, что в случае нападения на Европу, центральное географическое положение и промышленные ресурсы Германии обеспечивают ей стратегически важное положение для снабжения войск снаряжением.

Однако, как сообщает издание, немецкие военные не могут справиться с этой задачей в одиночку и ищут помощи у частного сектора, например, к BLG Logistics, которая занимается грузоперевозками в Бремерхафене.

Ранее стало известно, что США выведут пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6−12 месяцев. Отмечается, что вывод американских военных связан с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше