«В Бремерхафене, на побережье Северного моря в Германии, крупнейший в Европе автомобильный порт будет модернизирован за 1,35 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов). Эти государственные инвестиции предназначены не для увеличения экспорта автомобилей Mercedes-Benz и VW, а для укрепления погрузочных доков, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, такой как 60-тонный танк Leopard, на будущие фронты», — говорится в материале.