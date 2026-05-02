СМИ: США выводят контингент из Германии в качестве наказания

«Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание за то, что Германия недостаточно помогла в военной кампании (против ИРИ. — Прим. ред.), а также за критику стратегии Трампа со стороны немецких чиновников самого высокого уровня», — говорится в статье.
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ глава Белого дома объявил в четверг. За два дня до этого он резко высказался в адрес канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
Как сообщил CBS News, по состоянию на декабрь 2025-го там находилось более 36 тысяч американских солдат.