СМИ: США выводят контингент из Германии в качестве наказания

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США выведут часть военных из Германии за отказ помочь в войне с Ираном, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: U.S. Air Force

«Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание за то, что Германия недостаточно помогла в военной кампании (против ИРИ. — Прим. ред.), а также за критику стратегии Трампа со стороны немецких чиновников самого высокого уровня», — говорится в статье.

О возможном сокращении военного контингента в ФРГ глава Белого дома объявил в четверг. За два дня до этого он резко высказался в адрес канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из Германии пять тысяч военнослужащих США в течение шести-двенадцати месяцев.

Как сообщил CBS News, по состоянию на декабрь 2025-го там находилось более 36 тысяч американских солдат.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше