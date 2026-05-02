Ульянов: страны НАТО одержимы «неизбежностью войны в Европе»

ВЕНА, 2 мая. /ТАСС/. Европейские страны — члены Североатлантического альянса одержимы идеей неизбежности новой войны в Европе и стремятся всячески продемонстрировать готовность к ней. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: AP 2024

«Европейские страны — члены НАТО одержимы идеей “неизбежной войны в Европе” и желанием показать их психологическую и техническую готовность к ней», — написал он в Х.

Дипломат в этом контексте упомянул начавшиеся в Финляндии учения альянса «Северный удар», которые проходят в 70 км от границы с Россией.

«Похоже, они (европейские страны НАТО — прим. ТАСС) действительно прокладывают путь к реальной войне», — заключил Ульянов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше