Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ: Северная Македония оказывает военно-техническую помощь Украине

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму. Об этом заявил ТАСС новый посол РФ в балканской республике Дмитрий Зыков в своем первом интервью.

Источник: РИА "Новости"

По словам дипломата, позиция Скопье по украинскому кризису продиктована евро-атлантическим вектором внешней политики, который в стране торжественно декларируют на самых разных уровнях. «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи», — указал Зыков.

«Причем, как здесь любят повторять, Скопье в этой поддержке в пересчете на душу населения занимает в НАТО лидирующие позиции», — добавил он.

Посол подчеркнул, что именно поэтому позиция Скопье по украинскому кризису вызывает глубокое разочарование, и не только у Москвы. «Уверен, что эти антироссийские шаги не отвечают подлинным интересам македонского народа, мнения которого о них, кстати, никто никогда не спрашивал», — констатировал дипломат.

