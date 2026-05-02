Посол РФ: Северная Македония оказывает военно-техническую помощь Украине

По словам дипломата, позиция Скопье по украинскому кризису продиктована евро-атлантическим вектором внешней политики, который в стране торжественно декларируют на самых разных уровнях. «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи», — указал Зыков.
«Причем, как здесь любят повторять, Скопье в этой поддержке в пересчете на душу населения занимает в НАТО лидирующие позиции», — добавил он.
Посол подчеркнул, что именно поэтому позиция Скопье по украинскому кризису вызывает глубокое разочарование, и не только у Москвы. «Уверен, что эти антироссийские шаги не отвечают подлинным интересам македонского народа, мнения которого о них, кстати, никто никогда не спрашивал», — констатировал дипломат.