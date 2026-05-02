Путин ратифицировал закон о военном сотрудничестве России и Никарагуа

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ размещен на сайте опубликования официальных актов.

«Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанное в городе Москве 22 сентября 2025 года», — говорится в нем.

Соглашение было одобрено Госдумой 22 апреля 2026 года, а 29 апреля — Советом Федерации.

Ратификация соглашения призвана способствовать развитию и укреплению отношений двух государств в военной области, говорится в сопроводительных материалах.

Никарагуа является одним из основных партнеров России в Центральной Америке, сказано на сайте МИД России. В прошлом году Никарагуа официально признала новые российские регионы и заключила соглашения о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, а также городом Севастополем.

Украина на этом фоне разорвала дипломатические отношения с Никарагуа, сочтя это решение недружественным.