Фицо рассказал о различии взглядов с Зеленским по некоторым темам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, что у них различаются взгляды по некоторым темам.

Источник: Reuters

«Несмотря на то что у нас по некоторым темам различные взгляды, мы оба заинтересованы в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной», — написал Фицо в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремисткой и запрещена в РФ).

По его словам, Словакия поддерживает стремление Украины вступить Евросоюз (ЕС), потому что хочет появления стабильности и демократии в стране. Он также добавил, что договорился встретиться с Зеленским 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Фицо 30 апреля подтвердил свое намерение прибыть в Москву для празднования Дня Победы, а также сообщил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Словакии заявил, что это решение было раскритиковано рядом его европейских коллег. В связи с этим он подчеркнул, что любой желающий может подойти к нему и объяснить, почему ему следует отменить поездку.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
