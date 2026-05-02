Фицо рассказал о различии взглядов с Зеленским по некоторым темам

Фицо 30 апреля подтвердил свое намерение прибыть в Москву для празднования Дня Победы, а также сообщил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Словакии заявил, что это решение было раскритиковано рядом его европейских коллег. В связи с этим он подчеркнул, что любой желающий может подойти к нему и объяснить, почему ему следует отменить поездку.