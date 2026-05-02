Таможне в РФ разрешили уничтожать воздушные, наземные и подводные дроны

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил закон, который наделяет таможенные органы правом уничтожать или подавлять работу беспилотных аппаратов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Sputnik.by

Согласно новому закону, таможенники получают возможность пресекать функционирование любых беспилотных комплексов — как воздушных, так и подводных, надводных и наземных. Это разрешено делать в целях отражения нападения или при угрозе нападения на объекты (территории) таможенной службы, а также для защиты находящихся там людей.

Для борьбы с дронами сотрудникам таможни разрешается применять оружие и специальные средства (их перечень определит правительство), а также использовать средства радиоэлектронной борьбы. В числе разрешенных методов — подавление или преобразование сигналов дистанционного управления, воздействие на пульты операторов, а также физическое повреждение или полное уничтожение дронов.

Порядок принятия решений о противодействии беспилотным аппаратам и список должностных лиц, уполномоченных на это, утвердит Федеральная таможенная служба России.

Как ранее пояснили в Госдуме, неконтролируемые беспилотники могут нести контрабанду, заниматься разведкой или готовиться к атаке. Новый закон дает таможенникам право блокировать полеты БЛПА над своими объектами.