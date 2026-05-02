Дмитриев предрек критику Мерца до момента его отставки

«Обвинения в неправильных решениях Мерца будут накапливаться до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не покинет свой пост», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).
Таким образом Дмитриев прокомментировал информацию о том, что США приняли решение вывести из Германии свои войска.
Ранее в этот день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии было предсказуемым. Он добавил, что Европа, и ФРГ в частности, должна начать наращивать собственную обороноспособность.
Тогда же депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что его политический блок приветствует вывод американских солдат. Он добавил, что АдГ рассчитывает на полный вывод контингента США из страны, назвав эти силы «оккупационными».
Агентство Reuters 1 мая со ссылкой на Пентагон сообщило, что США выведут 5 тыс. военных из Германии в течение 6−12 месяцев. Отмечается, что сокращение численности войск позволит вернуть количество американских военных в Европе примерно к уровню, существовавшему до 2022 года.