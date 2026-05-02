Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев предрек критику Мерца до момента его отставки

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца будут критиковать до тех пор, пока он не покинет пост или не научится исправлять ошибки. Об этом 2 мая заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

«Обвинения в неправильных решениях Мерца будут накапливаться до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не покинет свой пост», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Таким образом Дмитриев прокомментировал информацию о том, что США приняли решение вывести из Германии свои войска.

Ранее в этот день министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии было предсказуемым. Он добавил, что Европа, и ФРГ в частности, должна начать наращивать собственную обороноспособность.

Тогда же депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что его политический блок приветствует вывод американских солдат. Он добавил, что АдГ рассчитывает на полный вывод контингента США из страны, назвав эти силы «оккупационными».

Агентство Reuters 1 мая со ссылкой на Пентагон сообщило, что США выведут 5 тыс. военных из Германии в течение 6−12 месяцев. Отмечается, что сокращение численности войск позволит вернуть количество американских военных в Европе примерно к уровню, существовавшему до 2022 года.

