Politico: США изучают вариант военной операции на Кубе

Лидер США Дональд Трамп 5 марта заявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».