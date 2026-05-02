Politico: США изучают вариант военной операции на Кубе

Как отметили ее собеседники, Вашингтон пытается побудить Гавану провести экономические реформы: в их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету среди граждан страны. Еще одним требованием США к Кубе является закупка американских энергоносителей.
Соединенные Штаты, подчеркивает газета, дали понять кубинской стороне, что они «могут подождать» с полной сменой власти, но Вашингтон хотел бы, чтобы отдельные официальные лица на острове ушли в отставку.
Лидер США Дональд Трамп 5 марта заявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». При этом, как проинформировал в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро будущее острова.