ФРГ формирует танковую бригаду в Литве, пишет Bild

Как сообщило издание, ФРГ ускоренно направляет в Литву технику и личный состав, включая ресурсы, которые ранее не планировались к передислокации. Газета отметила, что обещание литовцам к концу 2027 года иметь боеготовую бригаду должно быть выполнено «любой ценой», при этом проект сопровождается рядом трудностей, в том числе задержками в поставках вооружений, таких как системы ПВО Skyranger, что делает подразделение уязвимым для беспилотников.