«Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, речь идет о создании «танковой бригады 45», штаб которой уже размещен в Вильнюсе. Решение о переброске около 5 тысяч немецких военнослужащих на восточный фланг НАТО принял министр обороны Германии Борис Писториус, добавило издание. Согласно сведениям газеты, командование возглавляет бригадный генерал Кристоф Хубер (50 лет).
«Я безгранично верю в НАТО и в наши силы. Мы готовы отдать свою жизнь за то, чтобы свобода и права немецкого народа на восточном фланге НАТО были отважно защищены», — привело слова Хубера издание.
По информации газеты, подразделение должно достичь полной боеготовности к 2027 году.
«Мы будем защищать каждый сантиметр», — сказал генерал.
Как сообщило издание, ФРГ ускоренно направляет в Литву технику и личный состав, включая ресурсы, которые ранее не планировались к передислокации. Газета отметила, что обещание литовцам к концу 2027 года иметь боеготовую бригаду должно быть выполнено «любой ценой», при этом проект сопровождается рядом трудностей, в том числе задержками в поставках вооружений, таких как системы ПВО Skyranger, что делает подразделение уязвимым для беспилотников.
Издание объяснило, для восполнения дефицита временно используются альтернативные решения, включая применение стрелкового оружия против дронов. Кроме того, бундесвер сталкивается с кадровыми проблемами: темпы набора военнослужащих, особенно на нижних должностях, отстают от плановых, поэтому власти пытаются стимулировать переезд военных в Литву с помощью финансовых бонусов и налоговых льгот, продолжила газета.
На территории Литвы уже действует многонациональная боевая группа НАТО под немецким командованием, а инфраструктура для размещения новых сил активно строится вблизи границы с Белоруссией, заключило издание.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.