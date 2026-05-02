Зеленский ввёл санкции против экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана

Ранее сообщалось, что киевский режим в лице Владимира Зеленского ввёл санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера. Ограничительные меры, рассчитанные на десять лет, затронут Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционный список Украины попали 16 белорусских граждан и 11 организаций из Белоруссии.