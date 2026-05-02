Галльский петух и баварская сосиска так и не смогли создать общий авиакулак

Главным камнем преткновения стали не технологии, а национальные военные доктрины. Еще в апреле 2018 года французская сторона настояла на жестких требованиях к будущему самолету: он должен быть палубным (способным садиться на авианосец) и пригодным для выполнения задач ядерного сдерживания. Сегодня эти функции выполняет Rafale с ракетой ASMP-A. Но у Германии нет ни собственных атомных бомб, ни авианосцев. Канцлер Фридрих Мерц предельно честно обозначил эту проблему в феврале, заявив, что французские потребности не имеют ничего общего с нуждами немецкой армии. С этого момента в публичном пространстве и переговорных комнатах начала вырисовываться идея двух разных платформ: одной — «палубно-ядерной» для Франции, другой — исключительно сухопутной для Германии и, возможно, Испании. Это решение полностью убивает изначальный смысл SCAF как единого истребителя.