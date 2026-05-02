Зеленский ввёл санкции против главы Федерации спортивной борьбы РФ Мамиашвили

Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Глава киевского режима уже подписал соответствующий указ. Мамиашвили родился в Сумской области, начинал как советский борец греко-римского стиля, стал олимпийским чемпионом и добился высших званий в спорте. Он активно поддерживает СВО и осуждает смену гражданства российскими атлетами из-за санкций.

Источник: Life.ru

«О решении “Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2026 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — сказано в тексте на сайте Зеленского.

Также Киев ввёл санкции против экс-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и российского бизнесмена Алана Кирюхина. Как уже говорили в Москве, все эти рестрикции не имеют практического значения и никак не влияют на жизнь попавших в перечень Зеленского.

Ранее пресс-секретарь презиеднта России Дмитрий Песков раскритиковал действия Украины по введению санкций против 10 отечественных паралимпийцев после участия в Играх-2026. По его словам, это решение является ничем иным, как очередным проявлением абсурда со стороны официального Киева.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

