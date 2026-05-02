ОАЭ полностью открыли воздушное пространство

ОАЭ полностью открыли воздушное пространство и сняли введенные ранее ограничения на полеты. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации страны, передает госагентство WAM.

При этом, отметили в управлении авиации, проводится непрерывный мониторинг для обеспечения безопасности полетов. По данным ведомства, решение было принято после «всесторонней оценки» обстановки и условий безопасности.

ОАЭ закрывали воздушное пространство после начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Ограничения действовали из-за ударов БПЛА по территории Арабских Эмиратов. Сейчас между США, Израилем и Ираном действует перемирие. Американский президент Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров сторон. 20 апреля ограничения на полеты в ОАЭ сняла Росавиация.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
